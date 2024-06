Antropologia unijna

Można było się spodziewać, że skoro po ośmiu latach doszło do tego nieszczęścia, którym jest ich powrót do władzy, to jednym z symboli tego powrotu będzie zniszczenie ekspozycji. Co w końcu się stało – nocą, wbrew prawu, usunięto trzy najbardziej skandaliczne dla unijczyków elementy wystawy, upamiętniające rtm. Pileckiego, św. o. Kolbego oraz rodzinę Ulmów. Dla wielu ludzi jest to niezrozumiałe. Co kontrowersyjnego, co złego jest w tych postaciach?