Trump mocno uderza w Bidena. "Tak się dzieje, gdy masz otwarte granice"

Prezydent elekt zabrał głos w związku z atakiem muzułmańskiego radykała na amerykańskich obywateli w Nowym Orleanie w stanie Luizjana.

42-letni Shamsud Din Jabbar wjechał furgonetką w tłum świętujących ludzi w dzielnicy francuskiej na ulicy Bourbon Street. Następnie kierowca wysiadł z auta i zaczął strzelać do ludzi.

Biden – "najgorszy prezydent w historii Ameryki"

W poście opublikowanym na platformie X Trump napisał, że wielokrotnie ostrzegał i zwracał uwagę na konsekwencje "polityki otwartych granic" prowadzonej przez administrację prezydenta Bidena, wskazując, że "radykalny islamski terroryzm i inne formy brutalnej przestępczości staną się w Ameryce tak złe, że trudno będzie sobie to wyobrazić lub uwierzyć".

Trump przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Joe Biden "jest najgorszym prezydentem w historii Ameryki, kompletną i totalną katastrofą". "To, co on i jego grupa "łobuzów" ingerujących w wybory, zrobili naszemu krajowi, nie zostanie szybko zapomniane!" – podkreślił Republikanin.

Trump: Skutki polityki otwartych drzwi w USA

W kolejnym poście Trump pisał o odpowiedzialności Partii Demokratycznej za obecną sytuację i zapowiedział, że jedynie silne przywództwo jego i jego administracji może powstrzymać erozję bezpieczeństwa. "Nasz kraj to katastrofa, pośmiewisko na całym świecie! Tak się dzieje, gdy masz OTWARTE GRANICE, przy słabym, nieskutecznym i praktycznie nieistniejącym przywództwie. Departament Sprawiedliwości, FBI oraz prokuratorzy stanowi i lokalni Demokratów nie wykonali swojej pracy. Są niekompetentni i skorumpowani, spędzili wszystkie swoje godziny czuwania na bezprawnym atakowaniu swojego przeciwnika politycznego, MNIE, zamiast skupić się na ochronie Amerykanów przed zewnętrznym i wewnętrznym brutalnym SZUMEM, który przeniknął do wszystkich aspektów naszego rządu i samego naszego Narodu. Demokraci powinni się wstydzić, że pozwolili, aby to się stało naszemu Krajowi. CIA musi się zaangażować, TERAZ, zanim będzie za późno. USA się załamują – gwałtowna erozja Bezpieczeństwa, Obrony Narodowej i Demokracji ma miejsce w całym naszym Narodzie. Tylko siła i silne przywództwo mogą to powstrzymać. Do zobaczenia 20 stycznia. UCZYŃMY AMERYKĘ PONOWNIE WIELKĄ!" – napisał Trump.

