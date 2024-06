Nie dla wrażliwych

Pracują na czarno za grosze w rolnictwie. W tym roku, dzięki rodakom pośrednikom, trafili do gospodarstwa pana Lavato w Latinie w Lacjum. Zbierali melony. Maszyna do pakowania owoców obcięła Satnamowi rękę i uszkodziła nogi. Mimo apeli o wezwanie karetki Lovato junior wsadził Satnama z małżonką do furgonetki i wyrzucił pod barakiem, w którym mieszkali. Przed wejściem postawił skrzynkę na owoce z obciętą ręką.