Prof. Horban ostrzega osoby, które nie zaszczepią się na COVID-19

– My, jako pracownicy ochrony zdrowia, zaszczepimy się, chociażby dlatego, że widzimy, jak ta choroba przebiega, jak ciężko część osób choruje i jak się umiera. To jest rzecz oczywista, że większość personelu medycznego się zaszczepi i potraktuje to jako zrządzenie losu, że może się zaszczepić – powiedział profesor w TVP Info.

Dodał, że "nie widzi dużej alternatywy: szczepić się, czy nie szczepić". – To jest dyskurs czy żyjemy, czy nie żyjemy. Pewnie że nie dotyczy to osób bardzo młodych i zdrowych, które są z natury rzeczy nieśmiertelne, przynajmniej tak uważają. I rzeczywiście w przypadku tej infekcji rzadko chorują ciężko, ale za to są rozsadnikami na osoby, które są potencjalnym celem ostatecznego wirusa – ocenił.

Według niego szczepionka przeciwko COVID-19 jest skuteczna w 95 proc. – Zostaje te 5 proc., które nie odpowie, być może więcej w niektórych grupach. To już jest los tych, którzy nie odpowiedzą, a odpowiedzialność tych, którzy się nie zaszczepią – stwierdził prof. Horban.

Szczepionka na koronawirusa ma być dostępna w Polsce na przełomie stycznia i lutego. Szczepienia będą dobrowolne, darmowe i dwudawkowe.



