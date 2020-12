Dowbor alarmuje. "Z przerażeniem patrzę na to, co dzieje się w naszym kraju"

Dowbor opierając się na swojej wiedzy, postanowiła na łamach magazynu "Show" odnieść się do tego, jak w Polsce podchodzi się do edukacji seksualnej. Nie pozostawiła na rządzących suchej nitki.

"Jako pedagog-seksuolog z przerażeniem patrzę na to, co dzieje się w naszym kraju. Jak się ośmiesza i wyszydza wychowanie do życia w rodzinie, jaki cyrk się z tego robi. Kiedy słyszę: "A po co z dziećmi o tym rozmawiać?", odpowiadam: "A skąd się biorą dzieci? Z kapusty?" Seks jest obecny w naszym życiu! Jest rzeczą dobrą, bo dzięki niemu są dzieci" – podkreśliła Katarzyna Dowbor.

Prezydenterka dodaje: "Państwo marzy, żeby ich było tak dużo, a rozmawiać o tym, skąd się biorą, już nie chce".

