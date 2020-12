Poseł Lewicy: Leszek Miller też powinien to uwzględnić

Gdula pytany był o stanowisko Leszka Millera, który twierdzi, że nie ma takiej partii, jak Nowa Lewica. Były przewodniczący SLD uważa również, że Włodzimierz Czarzasty sprawuje funkcję szefa SLD nielegalnie od stycznia tego roku, bo skończyła się już jego kadencja, a władze SLD "podejmują działania na zasadzie uzurpacji".

– Jest tak, że Leszek Miller został wybrany jako kandydat SLD do europarlamentu także dzięki działaniom Włodzimierza Czarzastego (...) Oczywiście to był jeszcze mezozik, ludzka pamięć tak daleko nie sięga – ironizował Gdula.

– Jest coś takiego, że dawni przewodniczący tęsknią za tym, że wszystkim mogą rozgrywać. Moim zdaniem, trzeba iść do przodu, Leszek Miller też powinien to uwzględnić. Łączymy się, będzie duża, nowa lewicowa partia i trzeba się z tym pogodzić. Był czas świetności SLD, będzie czas świetności Nowej Lewicy – komentował.

"Jestem za podwyżkami dla polityków"

Poseł Lewicy pytany był również o swoje stanowisko do wyższych wynagrodzeń dla parlamentarzystów.

– Nie wstydzę się tego głosowania, które się odbyło nad podwyżkami. Moim zdaniem to były dobre rozwiązania w złym momencie –ocenił.

– Tak, jestem zwolennikiem (podwyżek dla polityków - red.), bo realnie poseł dzisiaj zarabia ok. 5,5 tys. zł. To jest to, ile mu zostaje po potrąceniu wszystkiego, po potrąceniu wydatków na kampanię. To jest bardzo mało. Znam wielu prawników i lekarzy, którzy mówią mi, że w życiu by się nie zdecydowali, żeby być posłem, bo to by ich finansowo wykończyło. Oczywiście to jest przesada –zaznaczył.

