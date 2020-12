Róża Thun przegrała w EPL. "Orban otworzył kolejnego szampana"

Przewodniczący frakcji EPL w Parlamencie Europejskim, Niemiec Manfred Weber, skrytykował spór z Budapesztem jako "nieodpowiedzialny" oraz zaapelował do Polski i Węgier o zakończenie blokady. Ostro zareagował na to europejski parlamentarzysta z partii Fidesz i jeden z jej założycieli, Tamas Deutsch.

– Kiedy Weber mówi, że nie mamy się czego obawiać, jeśli niczego nie ukrywamy, przypomina mi, że Gestapo i węgierska tajna policja AVH miały ten sam slogan – powiedział węgierski polityk. Jak dodał, "historia pokazała jednak, że nawet ci, którzy nie mieli nic do ukrycia, mieli wszelkie powody by się bać".

Po tych słowach pojawiła się propozycja wyrzucenia Tamasa Deutscha z EPL, ale ostatecznie skończyło się na jego zawieszeniu.

Oświadczenie w tej sprawie poparło 133 europosłów, 6 było przeciwnych, a 3 wstrzymały się od głosu. Wśród sprzeciwiających się polityków znalazła się m.in. Róża Thun.

„Drodzy opiniotwórcy, jeśli zamierzacie jutro uderzyć w EPP, uprzejmie informuję Was, że walczyłam o wydalenie Tamas Deutsch i głosowałam przeciwko tekstowi odraczającemu decyzję do czasu, aż »warunki zdrowotne na to pozwolą«. Przegrałam. I Orban otworzył kolejnego szampana!” – napisała polska polityk.

Na jej wpis odpowiedział sam Deutsch. „Bez komentarza. Tyle” – stwierdził Węgier.

