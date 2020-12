"Dlaczego wszystko musi być u nas narodowe?". Hołownia dziwi się działaniom rządu

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie narodowej kwarantanny. Nowe obostrzenia mają obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.

Hołownia mocno podkreślił, że jego zdaniem wprowadzone nowe obostrzenia są bezprawne.

– Nie istnieje coś takiego jak „narodowa kwarantanna”, nie ma takiego pojęcia w polskim prawie. Ustawa zakaźna wyraźnie mówi, że istnieje pojęcie "kwarantanna" w odniesieniu do osoby, która powinna zostać odizolowana z przyczyn epidemiologicznych – stwierdził.

Lider Polski 2050 dziwi się także używaniu określenia "narodowa" w stosunku do kwarantanny.

– Dlaczego wszystko musi być u nas „narodowe”, lockdown też nie występuje w polskim prawie. Występuje stan klęski żywiołowej, który jest precyzyjnie opisany i na podstawie którego można wprowadzać, takie ograniczenia, jakie chce rząd wprowadzić – powiedział.

Hołownia: zaszczepię się na koronawirusa

Były kandydat na prezydenta odniósł się także do kwestii szczepienia na koronawirusa. Jak zapewnił, sam czeka na szczepionkę. Zadeklarował również, że sam się zaszczepi.– Prawdopodobnie zrobi to cała moja rodzina – dodał. Zaznaczył również, że rozumie wątpliwości niektórych, co do szczepionki na koronawirusa.

– Na pewno powiem, co ja zrobię, ale też szanuję obawy niektórych z naszych wyborców, ale też generalnie Polaków, którzy nie są przekonani. Muszą się przekonać, to jest w naszym interesie, żebyśmy się na tego koronawirusa zaszczepili – stwierdził Hołownia.

"Będą trzy nowe osoby"

– Będą trzy nowe osoby, które dołączą do partii, jeszcze nie ma partii, ale które będą pomagały nam budować partię polityczną (…) czekamy kiedy wniosek o rejestrację zostanie rozpatrzony, mam nadzieję, że to się stanie w ciągu kilkunastu tygodni – powiedział Hołownia o najbliższej przyszłości swojej partii.