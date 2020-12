"Dziękuję za troskę". Prezydent odpowiedział na propozycję szefa PSL

– Mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Przypomnijmy, że kilka dni temu prezydent zapewnił, że nigdy nie należał do grupy antyszczepionkowców. W czasie debaty prezydenckiej Andrzej Duda podkreślał, że nie jest zwolennikiem przymusu szczepień.

Co o pomyśle szefa PSL sądzi prezydent? "Szanowny Panie Przewodniczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje „państwowe” zadanie, a w dodatku należę do „ozdrowieńców”. Oto, co do mnie mówili poważni Eksperci" – wskazuje Andrzej Duda we wpisie na Twitterze.

Do wpisu dołączył link do rozmowy z prof. Horbanem, prof. Simonem oraz prof. Pinkasem.

