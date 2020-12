"Idiotyczne szyderstwo". Ksiądz ocenił obraźliwą grafikę

Grafika przedstawia Matkę Boską z parasolką i maseczką z czerwoną błyskawicą. To dwa symbole środowisk lewicowych i feministycznych skupionych wokół Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W artykule z obrazoburczą grafiką redaktor naczelna opisuje miniony rok jako "mimo wszystko wspaniały".

"Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa. Wtedy, gdy jej bardzo chcemy. Gdy nam zależy. Bardzo im za to dziękuję. I Marcie Lempart, naszej okładkowej bohaterce, która nas porwała do wolności. Wolności od opresji, wolności do wyboru. W końcu nawet Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą – na rysunku Marty Frej" – napisała Aleksandra Klich.

"Grafika z Matką Bożą i umiejscowieniem przy Niej pioruna jest na równi z przedstawieniem Jezusa na krzyżu z oślą głową. Tamto było w erze przedchrześcijańskiej, to w WO jest w cywilizacji postchrześcijańskiej. Ten sam rodzaj głupoty i idiotycznego szyderstwa z Wartości" – wskazuje ks. Daniel Wachowiak, proboszcz parafii w Piłce.

Instytut Ordo Iuris zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie z art. 196 KK. Możliwe, że wobec wydawnictwa i autorki zostanie także złożone powództwo o zadośćuczynienie. Prawnicy Instytutu rozważają taką możliwość.

Europoseł PiS Dominik Tarczyński także zapowiedział, że zawiadomi organy ścigania.

