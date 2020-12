Upadł ważny projekt prezydenta. "Nie ma poparcia w PiS"

Pod koniec października prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Miało to związek z protestami środowisk lewicowych i feministycznych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Sędziowie orzekli, że ta praktyka jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

Prezydencki projekt zakładał "wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".

Jak się jednak okazuje, propozycja Andrzeja Dudy nie spotkała się ze zrozumieniem nie tylko opozycji, ale także części polityków Zjednoczonej Prawicy. Projekt nadal znajduje się w sejmowych komisjach. I raczej pozostanie tam na dłużej. Jak powiedział "Wirtualnej Polsce" jeden z posłów PiS: "Nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy nastąpi publikacja. Wiadomo jedno: projekt prezydenta nie ma szerokiego poparcia w klubie PiS".

Również sam lider Zjednoczonej Prawicy nie jest entuzjastycznie nastawiony do propozycji prezydenta Dudy.

– Projekt prezydenta jest w Sejmie. Trudno mi powiedzieć, czy zdobyłby w tej chwili większość. W naszym klubie jedni będą go krytykować, argumentując, że podważa ten wyrok [TK - przyp. red.]. Drudzy powiedzą, że to za mało, bo lepszy byłby wprost ten kompromis z 1993 r. Obawiam się, że trudno byłoby dojść do zgody. Bo wszystkie strony tego sporu mają dość twarde pozycje - powiedział Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie z "Rzeczpospolitą".

Jak twierdzi "WP" sam prezydent nie forsuje już swojego projektu, dostrzegając, że nie ma on poparcia w jego politycznym środowisku. Lider Porozumienia, Jarosław Gowin otwarcie opowiedział się za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie.

