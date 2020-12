Dworczyk: To dla nas jedyne wyjście

Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne, choć jak przyznał Dworczyk, Ustawa o stanie epidemii umożliwia wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Zaznaczył jednak, że rząd nie ma zamiaru korzystać z tego mechanizmu i stawia na uświadamianie społeczeństwa, jakie to ważne.

– Przygotowanie narodowego programu szczepień jest ogromnym wyzwaniem, ale wydaje się, że co najmniej tak samo dużym wyzwaniem jest przekonanie Polaków do tego, żebyśmy się zaszczepili, że to jest w dzisiejszej sytuacji dla nas jedyne wyjście – mówił Dworczyk.

– Oczywiście odsetek osób, które deklarują gotowość do szczepienia, trochę już wzrósł. W tej chwili najnowsze badania pokazują powyżej 45 proc. osób deklarujących chęć zaszczepienia, ale to cały czas jest mało. Przy tym też trzeba powiedzieć, że kampania informacyjna, profrekwencyjna jeszcze się nie rozpoczęła, a jeżeli mamy mało informacji na jakiś temat, w tym wypadku na temat szczepionki, szczepień, to w sposób zrozumiały czujemy pewien dystans. Ale wierzę, że to się zmieni po rozpoczęciu pełnoformatowej kampanii informacyjnej – stwierdził szef KPRM.

Dworczyk zwrócił się również prośbą do dziennikarzy i polityków o pomoc w uświadamianiu Polaków ws. szczepień.

– Jedna rzecz, o którą chciałem pana prosić, zresztą też innych polityków i dziennikarzy, żebyśmy zostawili politykę daleko od programu szczepień. Bo tutaj jedynie taka ponadpolityczna, ponadpartyjna zgoda może pomóc nam wspólnie zrealizować i osiągnąć ten cel, jakim jest zapanowanie nad pandemią – zaznaczył.

