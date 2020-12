Młokosi kontra dziadersi

William Pitt młodszy został premierem Wielkiej Brytanii w roku 1783, gdy miał zaledwie 24 lata. Pełnił tę funkcję aż do roku 1806, z przerwą w latach 1801–1804. Był najmłodszym w historii premierem Wielkiej Brytanii i do dzisiaj, gdy ktoś wysuwa przeciwko komuś argument młodości, bywa podawany jako kontrprzykład: wiek nie ma w istocie znaczenia, liczą się umiejętności i kompetencje.

Tyle że to nie do końca prawda. Przy takim rozumowaniu popełniamy błąd anachronizmu, czyli przykładamy do dzisiejszych sytuacji dawne standardy.