Prymas Polski: Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi. Mamy prawo do nadziei

Prymas podkreślił, że pomimo strachu i niepokoju związanego z trwającą pandemią koronawirusa, w te święta znów będziemy mogli usłyszeć radosną nowinę o narodzinach Zbawiciela. – W świętą noc Bożego Narodzenia jeszcze raz usłyszymy więc radosną nowinę: dziś narodził się Wam Zbawiciel – powiedział arcybiskup.

– W liturgii przeżywamy na nowo tajemnicę Boga, który przychodzi, który przyjmuje nasze śmiertelne ciało, który staje się mały i ubogi żeby nas zbawić. On jest z nami. Tak, z nim na pokładzie, jak mówił papież, nasza łódź nie tonie. Moi drodzy, mamy więc dziś prawo do radości. Mamy prawo do nadziei. Mamy dziś prawo do wiary. Wiem, że w tym roku może nam być o to trudniej – podkreślił hierarcha.



Abp Polak mocno podkreślał odrębność sposobu, w jaki obchodzimy święta Bożego Narodzenia w tym roku. Wspomniał o obostrzeniach, które jednak nie powinny stłamsić w wiernych miłości i miłosierdzia. Duchowny podkreślił również wagę odpowiedzialności za drugiego człowieka.

– Te granice jednak, jak żadne inne, wyrażają naszą wzajemną miłość i odpowiedzialność. Świąteczny, bożonarodzeniowy czas jest przecież szczególną okazją do tego, aby otoczyć troską ludzi samotnych, pozbawionych rodziny, domu, chorych, cierpiących; także w sferze duchowej, czy psychicznej, do czego jak wiemy pandemia tak często również się przyczynia – stwierdził.

Metropolita gnieźnieński przypomniał również, że człowiek wiary nie boi się, ponieważ Bóg jest ze swoimi dziećmi. – Tak, On jest Bogiem z nami. Nigdy nas nie opuszcza. Idzie z nami, by nas wspierać. Trwa przy nas, by dodawać nam siły – powiedział duchowny.

Prymas złożył również Polakom świąteczne życzenia.

– Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę więc nam wszystkim, aby Jego miłość i pokój wypełniły nasze zalęknione serca. Niech Jego obecność zrodzi w nas jeszcze raz ufność i nadzieję. Niech przynosi nam światło w tych trudnych sytuacjach, które przeżywamy. Niech wskazuje drogę i odważnie nas po niej prowadzi – powiedział.

