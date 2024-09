"Głębokie zaniepokojenie". Eksperci napisali list do Tuska

W środę szerokim echem odbiła się decyzja Donalda Tuska o zaakceptowaniu postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Wesołowskiego na komisarza nadzorującego wybór nowego Prezesa Izby Cywilnej.

Fakt ten ściągnął na premiera krytykę ze strony tej części środowiska sędziowskiego, która kwestionowała zmiany wprowadzone w wymiarze sprawiedliwości przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak wynika z ustaleń mediów, decyzja w tej sprawie wywołała również konsternacje i zdziwienie w obozie władzy. Chodzi o to, że sędzia Wesołowski trafił do SN na mocy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS. Do sprawy szef rządu odniósł się podczas środowej konferencji prasowej. Przekonywał, że... nastąpił błąd.

List ekspertów

RMF FM dotarło do listu 17 ekspertów z zakresu prawa, w którym wyrażają oni zaniepokojenie akceptacją sędziego Wesołowskiego przez szefa rządu.

"Dotychczasowe wyroki zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – a które Polska zobowiązała się wykonywać – przesądziły już, że uczestnictwo w pracach Sądu Najwyższego sędziów powołanych z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa pozbawia te działania cech właściwych dla niezależnego sądu obsadzonego przez niezawisłych sędziów' – napisali autorzy listu dodając, że decyzja Tuska wywołała "głębokie zaniepokojenie" i spowodowała "spowolnienie marszu ku praworządności".

W liście zaznaczono, że wkrótce podobna procedura zostanie zastosowana w sprawie wyboru komisarza dla Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

Pod pismem podpisali się m.in. Wojciech Hermeliński – sędzia w st.sp. Trybunału Konstytucyjnego, prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. Włodzimierz Wróbel z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. Ewa Łętowska – była rzecznik praw obywatelskich, sędzia w st.sp. Trybunału Konstytucyjnego czy Maciej Nowicki – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

