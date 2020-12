"Drodzy TT-wicze! Bądźmy pełni dobrych myśli". Prezydent złożył życzenia użytkownikom Twittera

Andrzej Duda, który jest aktywnym użytkownikiem Twittera, nie zapomniał o osobach odwiedzających ten portal. Prezydent RP zamieścił na swoim koncie wpis, w którym życzył swoim obserwującym "spokojnych i szczęśliwych" świąt Bożego Narodzenia.

"Drodzy TT-wicze! Jesienna pogoda może nie nastraja wigilijnie ale mimo wszystko bądźmy pełni dobrych myśli - choinki ubrane, serca otwarte! Składam Wszystkim serdeczne życzenia spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych zdrowia, ciepła i radosnej nadziei na lepsze" – napisał prezydent.

Wcześniej Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli życzenia wszystkim Polakom.

– Przede wszystkim życzymy Państwu, aby jak najszybciej zakończyły się trudy, obawy i ograniczenia związane z pandemią. Abyśmy w te święta zapomnieli, choć na chwilę, o wszystkich troskach – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

– Aby wzajemna okazywana sobie życzliwość pomogła nam pokonać koronawirusa. Niech to zwycięstwo sprawi, abyśmy jeszcze bardziej niż dotąd doceniali i pielęgnowali to, co nas łączy – podkreślił Andrzej Duda.

