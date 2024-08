Prezydent: Władze będą się zmieniały, a "Solidarność" niech zawsze pozostanie sobą

Z okazji 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" prezydent uczestniczył w uroczystym spotkaniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", które odbyło się w sobotę w historycznej sali BHP. To tutaj 31 sierpnia 1980 r. zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe.

– W kolejną rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności" proszę, żebyście zawsze czuwali nad Rzeczpospolitą; władze będą się zmieniały, a "Solidarność" niech pozostanie zawsze sobą, niech pozostanie zawsze niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym, związkiem ludzi pracy, który czuwa nad podstawowymi wartościami – powiedział prezydent.



Podkreślił, że "Solidarność" "stoi i chce stać na straży podstawowych wartości wynikających z katolickiej nauki społecznej, z dekalogu, także z przyrodzonego każdemu człowiekowi prawa do godności i życia w odpowiednych warunkach".



Prezydent do "Solidarności": Dziękuję, że zabieracie głos. Zabierajcie go zawsze

Wskazał, że "Solidarność" ma prawo zabierać głos w imieniu robotników, pracowników, społeczeństwa. – I dziękuję za to, że zabiera – dodał. – Jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć, jako prezydent RP, że Rzeczpospolita chce, abyście zabierali dalej głos; jest to jej potrzebne – stwierdził.

– Zabierajcie go zawsze, trzymajcie pieczę nad Rzeczpospolitą, bardzo o to proszę. Jesteście papierkiem lakmusowym wolnej, suwerennej i niepodległej Polski – tego, czy polskie sprawy są prowadzone we właściwym kierunku – argumentował prezydent.



Zaznaczył, że w prawdziwie demokratycznym państwie głos społeczeństwa musi być słuchany, nie tylko od wyborów do wyborów, nie tylko przez dwa miesiące kampanii wyborczej. – Ale, żeby zobowiązania były dopełniane, i żeby ktoś stał na czele dopełniania tych zobowiązań. I na co dzień po to właśnie jest "Solidarność" – powiedział.

Wręczenie odznaczeń państwowych

Podczas uroczystości odznaczeni przez prezydenta zostali: Mirosław Czonstke (za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, Srebrnym Krzyżem Zasługi) oraz Edmund Ruszkowski (za zasługi w działalności społecznej i związkowej, Brązowym Krzyżem Zasługi).

