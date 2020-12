Prof. Roszkowski: Kicz "apostazji"

Najczęściej spotykanym podejściem do rzeczywistości jest nieufność. Boimy się wyznać nadzieję czy wiarę, bo może nas spotkać rozczarowanie, ironia lub wykluczenie. A jednak wikłając się w rozmaite konflikty, zapominamy, że u podłoża większości różnic poglądów leży wiara. Pytanie tylko, w co kto wierzy.

Istnieje wiele postaw wobec Boga. Postawa pierwsza wynika z przekonania, że Bóg istnieje oraz że wiara w Niego powinna umacniać osobowy stosunek do Niego, a przez to pozwalać praktykować cnoty stawiane za wzór w Ewangelii. Doskonałość w tym względzie osiągnęli święci, ale każdy jest zaproszony do udziału udziału w tego rodzaju życiu. Człowiek tak wierzący ma świadomość swej ograniczoności i wie, że wierzy, bo wiedza mu nie wystarcza do zrozumienia siebie i świata, a co więcej – traktuje wspomniane wzory poważnie i bierze je do siebie. Wierząc w Kościół, wie, że tworzą go nie tylko święci, lecz także grzesznicy.

