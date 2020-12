Co z godziną policyjną w sylwestra? Zaskakująca odpowiedź policji

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej, a jedynie apeluje do obywateli o nieprzemieszczanie się, „aby ten sylwester minął spokojnie”.

Policja: Zdecyduje funkcjonariusz

O sprawę dopytywali przedstawicieli Komendy Głównej Policji dziennikarze „Faktów” TVN24.

„Komenda główna przekazała telewizji jedynie oświadczenie nagrane przez sierż. szt. Mariusza Kurczyka z KGP” – czytamy na stronie serwisu. Co wynika z oświadczenia KGP?

– Policjanci każdorazowo, w przypadku podejmowania przez siebie interwencji wobec sprawców wykroczeń, w sposób indywidualny podchodzą do tego typu sytuacji i sami podejmują decyzję o sposobie ich zakończenia. To może być pouczenie, to może być nałożony mandat karny, a w szczególnych przypadkach policjanci mogą skierować wniosek do sądu o ukaranie – tłumaczy funkcjonariusz.