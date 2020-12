Prof. Paruch: W tych grupach wiekowych niechęć do szczepień jest niebezpieczna

Zdaniem profesora, malejąca liczba zakażeń i zgonów to efekt m.in. zamknięcia szkół.

– W ostatnich dniach spadła liczba zgonów z powodu COVID19 i chorób współtowarzyszących. Wiązałbym to m.in. z zamknięciem szkół, które przyczyniają się do roznoszenia koronawirusa – ocenił. Dodał również, że pozytywnie ocenia decyzję rządu o ograniczeniach dla osób do 16. roku życia.

– Polacy w większości nie zrezygnowali z odwiedzin bliskich w czasie świąt. Decyzja o zablokowaniu masowego wypoczynku w czasie ferii jest trafna, gdyby te dwa trendy nałożyły się na siebie liczba chorych i zgonów z pewnością by wzrosła – powiedział.

Profesor Paruch jest zdania, że niechęć młodych osób do szczepienia na COVID-19 może mieć fatalne skutki.

– Niebezpieczna jest niechęć do szczepień w grupach wiekowych 18-29 i 30 -39 lat. To ludzie mobilni i aktywni zawodowo, to także rodzice dzieci chodzących do szkoły. Jeśli je otworzymy, to pandemia może znowu zacząć się rozszerzać – ocenił.

Politolog dodał również, że ważną rolę w promowaniu szczepień na koronawirusa mają politycy.

– Elektorat PiS jest mocno związany z autorytetami, ważna w zachęcie do szczepień jest postawa polityków tej partii – ocenił.

