"17 lat w partii komunistycznej – idealne kwalifikacje". Bosak mocno odpowiada Danucie Huebner

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla rodziny, nie dla gender" zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach pod projektem ustawy dotyczącej Konwencji Stambulskiej.W ramach inicjatywy przygotowano projekt upoważniający rząd oraz prezydenta RP do wypowiedzenia Konwencji. – Kolejny element to zobowiązanie rządzących do prac nad alternatywną Konwencją o Prawach Rodziny – stwierdziła Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Na tę wiadomość zareagowała w mediach społecznościowych Danuta Huebner. "Fundamentaliści z Ordo Iuris zebrali 150 tys. podpisów pod projektem ustawy przeciwko Konwencji stambulskiej. Czy te 150 tys. osób zdaje sobie sprawę, że konwencja dotyczy ZAPOBIEGANIA i ZWALCZANIA PRZEMOCY wobec kobiet? A jeśli tak, to jaki jest ich cel w tym wszystkim?" – napisała.

Na jej słowa ostro zareagował Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"17 lat w partii komunistycznej, stypendium w USA gdy upadał PRL, kariera polityczna u boku Kwaśniewskiego i Millera, apanaże w Brukseli dzieki bezideowym partiom - idealne kwalifikacje do tego by obrażać inaczej myślących Polaków i załamywać ręce nad ich aktywnością obywatelską" – napisał. "Ta biografia jest wzorową ilustracją starego hasła z naszych manifestacji: "Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela"" – dodał.

