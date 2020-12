Ponad 150 tys. podpisów pod projektem Ordo Iuris. Trafi do Sejmu

"Pomimo ekstremalnych warunków związanych z koronawirusem oraz administracyjnych obostrzeń dotyczących zbiórki, udało się zebrać ustawowo wymaganą liczbę podpisów już na kilka tygodni przed terminem" – czytamy w mediach społecznościowych Ordo Iuris.

W ramach inicjatywy przygotowano projekt upoważniający rząd oraz prezydenta RP do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.

– Kolejny element to zobowiązanie rządzących do prac nad alternatywną Konwencją o Prawach Rodziny – mówi Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. – Czyli dokument prawny, którego celem jest zastąpienie wadliwej, ideologicznej Konwencji Stambulskiej z pozytywną alternatywą. Pozytywną, dlatego że, po pierwsze, chroni ona rodziny z jej podstawowych praw oraz jej autonomii przed różnymi negatywnymi tendencjami, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, a po drugie, chroni także ich poszczególnych członków przed wszelkimi przejawami przemocy oraz proponuje skuteczne oparte na wiedzy naukowej rozwiązania antyprzemocowe – dodała Pawłowska.

