Od 1 stycznia na mapie Polski pojawi się 10 nowych miast

1 stycznia 2021 r. status miasta otrzymają miejscowości: Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), Goraj i Kamionka (woj. lubelskie), Sochocin, Solec nad Wisłą i Wiskitki (woj. mazowieckie), Dubiecko (woj. podkarpackie), Wodzisław (woj. świętokrzyskie) oraz Budzyń i Koźminek (woj. wielkopolskie).

– Cieszę się, że wraz z tą zmianą i zdaniem państwa i na pewno tak będzie nadany zostanie pewien impuls rozwojowy. Bo przecież ta zmiana ma czemuś służyć. Przecież często charakter tych miejscowości był właśnie miejski. I niezależnie od liczby mieszkańców, bo dziś najmniejsze polskie miasto liczy niewiele ponad 300 mieszkańców, to chyba Opatowie, a Wiślica około 500 mieszkańców. Jednak zasadniczo to przecież i historia i tradycje i aspiracje i także charakter właśnie urbanistyczny powinien decydować o tym, jaki ma być status, a wraz z nim również jakie mają być perspektywy. A więc życzę tutaj państwu i państwa mieszkańcom, państwa gmin, dzisiaj wiosek, a wkrótce miast, żeby w to nowe dziesięciolecie, te 10 miast dzisiaj powoływanych czy 10 nowych miejscowości, które stają się miastami, żeby weszły z impetem, odwagą, optymizmem i rzeczywiście wykorzystały to jako swój nowy impuls rozwojowy – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości w KPRM.

– Jestem przekonany, że wraz z tymi nadaniami praw miejskich, przyjdą też nowe inwestycje. W związku z tym też lepsze perspektywy dla mieszkańców, bo wiemy doskonale, że mniejsze miejscowości mają trudniej niż większe. Trudniej w obszarze rozwojowym, gospodarczym, inwestycyjnym, budżetowym. W związku z tym jestem przekonany, że to nadanie praw miejskich przyczyni się w przypadku państwa miejscowości do lepszego rozwoju. Tego życzę państwu, mieszkańcom państwa miejscowości, ale także oczywiście przede wszystkim wszystkim rodakom – podkreślił szef rządu.

