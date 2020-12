Szczęśliwy dzień Kubackiego. Został ojcem

"Mamy newsa, ale głośno nie mówcie, bo Dawid teraz skacze. W Nowym Targu urodziła mu się córeczka, Zuzanna. Ale sza ! niech leci daleko:)" – informuje na Twitterze "Tygodnik Podhalański".

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem w rozmowie z serwisem sport.pl sportowiec wspominał: – Teraz jest tak, że ja jako mąż mogę co najwyżej zawieźć żonę pod drzwi szpitala. Dalej nie wejdę. Później też nie ma żadnych odwiedzin. Możesz tylko za kilka dni znów przyjechać pod szpital, żeby zabrać żonę i dziecko do domu. Ale oczywiście chciałbym chociaż tak pomóc. I boję się, żeby z datami nie wyszło tak, że Marta urodzi w okolicach świąt, a ze szpitala nie wyjdzie, zanim ja pojadę na Turniej Czterech Skoczni. To by było tym trudniejsze, że z Turnieju wrócimy tym razem wyjątkowo późno/

Dawid Kubacki pochodzi z Szaflar. Ma 30 lat. Jest zwycięzcą ubiegłorocznego TCS, brązowym medalistą Igrzysk, trzykrotnym medalistą Mistrzostw Świata (2 złota indywidualnie i drużynowo, oraz drużynowy brąz). Cztery raz zwyciężał w zawodach Pucharu Świata.

