Doktor Edzia i statyści

Oto nasze tegoroczne typy.

Doktor Edziai statyści

O palmę pierwszeństwa w kategorii najgłupszych teorii na temat pandemii walczyły eksmodelka Viola Kołakowska i Edzia Górniak. Zacznijmy od Edzi.

Otóż nasza diwa stwierdziła, że pandemii tak naprawdę nie ma, wirus nie jest groźny, maseczki to forma zniewolenia, a w szpitalach CO VID-owych leżą... statyści. No i oczywiście Edzia nigdy w życiu nie pozwoli się zaszczepić! – Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam, jak tutaj stoję, że wolę odejść z tego świata, niż dać komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam – zadeklarowała w internetowej telewizji wRealu24. – Ja zawsze byłam przeciwna chemii – dodała. O tak! Wystarczy spojrzeć na Edzi twarz, by zobaczyć, jak bardzo była zawsze przeciwna chemii! A botoksowi najbardziej!

