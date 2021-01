Latos: We wtorek posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie szczepień na COVID-19

"Jestem po rozmowie z Panią Marszałek Elżbietą Witek. Jutro wystąpię z prośbą o zwołanie na wtorek Komisji Zdrowia w sprawie szczepień na COVID-19" – napisał na Twitterze.

Także przewodniczący kluby KO Cezary Tomczyk chce zwołania posiedzenia komisji zdrowia. – Jutro składamy wniosek o zwołanie nadzwyczajnej komisji zdrowia, żeby dowiedzieć się, kto z osób publicznych został zaszczepiony, bo to jest absolutny skandal, jeżeli ktoś zrobił to poza kolejką, ale taż żeby dowiedzieć się, jak będzie wyglądał system szczepień w Polsce. Kiedy będzie to system powszechny, kiedy normalni ludzie będą mogli się zaszczepić – powiedział poseł Tomczyk w TVN 24.

W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki.

O tym, że został zaszczepiony przeciw COVID-19 ujawnił m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller. Zaszczepieni zostali także Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Szczepienia przeprowadziła „wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, w której WUM jest właścicielem" – poinformował w sobotę rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Zbigniew Gaciong. Rektor podawał również, że powołał "wewnętrzną komisję, która z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić przedstawioną sprawę".

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w piątek skrytykował decyzję dotyczącą kryteriów dodatkowych szczepień w WUM. Poinformował też, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w jednostkach związanych z WUM. Jak mówił, kontrola ma ruszyć w poniedziałek, 4 stycznia br.

W sobotę szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował o usunięciu ze struktur PiS starosty opatowskiego Tomasza Stańka, który poinformował w mediach społecznościowych, że 31 grudnia przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi.

Tego samego dnia do prezesa PiS został skierowany wniosek o zawieszenie w prawach członka tej partii starosty nyskiego Andrzeja Kruczkiewicza. Powodem jest przyjęcie przez polityka szczepionki na COVID-19 przed częścią personelu medycznego.

