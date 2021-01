Biuro RPO o "aferze szczepionkowej": Staramy się powstrzymać z oceną

Po tym, jak okazało się że grupa aktorów i gwiazd została zaszczepiona poza kolejnością, w trakcie szczepień dla medyków, na osoby te oraz rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spadła fala krytyki. Wśród zaszczepionych znaleźli się m. in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Leszek Miller oraz Edward Miszczak.

Biuro RPO podchodzi do całej sprawy z dystansem. Zapowiada wystąpienie o wyniki kontroli zleconej NFZ przez ministra zdrowia. "Jeśli chodzi o przebieg szczepień niektórych osób na terenie WUM, to należy zauważyć, że trwają prace wyjaśniające. Odpowiednie organy, tj. władze uczelni i Minister Zdrowia (NFZ) powołały już w tym celu specjalne komisje. Będziemy się sprawie uważnie przyglądać. Zwrócimy się do WUM i do NFZ o przekazanie informacji o wynikach tych kontroli. Jeżeli potwierdzi się, że doszło do nieuzasadnionej preferencji w dostępie do szczepienia na COVID-19, to sprawę będziemy mogli rozpatrywać w kontekście naruszenia zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" – czytamy w stanoiwsku opublikowanym na stronie internetowej.

"Obecnie w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz to nowe, często sprzeczne informacje w tej sprawie. Dlatego staramy się powstrzymać z oceną i komentowaniem całego zdarzenia, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników kontroli oraz poznania wszystkich faktów" – podkreśla biuro RPO.

Przypomnijmy, że portal Wprost.pl opublikował wczoraj maila ws. szczepień, którego rozsyłała Fundacja Krystyny Jandy. W wiadomości nie ma jednak ani słowa o akcji promocyjnej, w której mieli ponoć uczestniczyć artyści.

Narodowy Program Szczepień

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Jeszcze w styczniu powinny ruszyć szczepienia pacjentów z "grupy pierwszej" – m. in. seniorów, pracowników DPS-ów oraz służb mundurowych. W tej grupie szczepieni mają być także nauczyciele.

Czytaj też:

Do pierwszego etapu szczepień włączono nową grupę osóbCzytaj też:

We wtorek ważne posiedzenie komisji zdrowia. Witek podjęła decyzję