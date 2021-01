Co się dzieje na WUM? Studenci alarmują: Mobbing, poniżanie, zastraszanie, niestosowne żarty

Polsat News dotarł do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy twierdzą, że afera ze szczepionkami to jedynie wierzchołek góry lodowej, a na uczelni dochodzi do wielu nieprawidłowości.