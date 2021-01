"Brednie WSIarzy". Cenckiewicz odpowiada na zarzuty Onetu

"Sławomir Cenckiewicz oraz Wojskowe Biuro Historyczne pod lupą służb i prokuratury" – artykuł o takim tytule został dziś opublikowany w serwisie Onet.pl.

Czytamy w nim, że do Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wpłynęło zawiadomienie w którym dyrektorowi WBH i jego współpracownikom zarzucono bezprawne odtajnianie tajnych i ściśle tajnych dokumentów z archiwów wojskowych. Według autora zawiadomienia, mieli to robić m.in. po to, aby dokumenty te wykorzystywać w publikacjach naukowych. Z ustaleń Onetu wynika, że złożył je pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w WBH.

"Latem tego roku szefowie WBH kazali pracownikom likwidowanego archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim odtajnić wszystkie dokumenty na miejscu, powołując się na ustawę, która nie obowiązuje już od 10 lat. Do Warszawy trafiły jako jawne" – wskazuje portal.

Na doniesienia te postanowił odpowiedzieć za pośrednictwem mediów społecznościowych sam zainteresowany.

"Brednie WSIarzy oraz @rzeczpospolita i @OnetWiadomosci nigdy nie zatrzymają nas w ujawnieniu wszystkich informacji dotyczących komunistycznej armii i ludzi z nią związanych!" – podkreślił na Twitterze Sławomir Cenckiewicz. Historyk dodał, że twierdzenia o bezprawnym odtajnianiu akt są kłamstwem wielokrotnie prostowanym w odpowiedziach dla Onet.

