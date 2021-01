Dworczyk: Polska na trzecim miejscu w Europie pod kątem liczby szczepień

– Proces szczepień, który jest w fazie rozruchu, będzie przyspieszał. Zajmujemy trzecie miejsce w Europie pod kątem liczby zaszczepionych. Na pierwszym miejscu są Niemcy, a na drugim Włochy – przekazał podczas konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk.

– Wypowiedzi dot. tego, ile osób powinniśmy szczepić, traktuję jako przejaw pozytywnego zainteresowania Narodowym Programem Szczepień. To program ważny dla nas wszystkich, bez względu na poglądy – podkreślił polityk, odnosząc się do postulatów opozycji. PO chce, aby szczepić milion osób tygodniowo.

– Do końca marca otrzymamy ok. 5,9 mln dawek szczepionki, co pozwoli nam zaszczepić 2,95 mln pacjentów. O tym trzeba pamiętać. Kiedy ktoś mówi "szczepmy 1 mln osób tygodniowo", to albo nie wie o czym mówi, albo próbuje wywoływać niepokój – powiedział szef KPRM.

Porozumienie z samorządami

Dworczyk poinformował, że wypracowano porozumienie z samorządami ws. Narodowego Programu Szczepień. Samorządy wesprą kampanię informacyjną i profrekwencyjną oraz organizację transportu dla osób z ograniczoną mobilnością.

– Do końca stycznia do samorządów trafią pakiety informacyjne. Będziemy płacić samorządom za dowóz do punktów szczepień – przekazał pełnomocnik ds. Narodowego Programu Szczepień. Rząd będzie finansował 80 proc. stawki za dowóz osób na szczepienie.

Według Narodowego Planu Szczepień, do końca marca zaszczepionych zostanie 3 mln osób. Będą to osoby z tzw. grupy zero oraz grupy pierwszej.

