Szczerski: Nie mamy pozycji, żeby pouczać Stany Zjednoczone

Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego w USA doszło do bardzo poważnego kryzysu, ale instytucje amerykańskie umiejętnie z niego wybrnęły. – Tak jak w Polsce próbowano wielokrotnie taki kryzys wywołać. Także polskie instytucje demokratyczne za każdym razem z tego kryzysu wychodziły mocne, więc była to poważna próba, którą Ameryka wygrała zwycięsko. To jest dobry sygnał, bo nam zależy na stabilność demokracji – mówił w TVP Info prezydencki minister.

Jak zaznaczył pouczanie USA przez Polskę byłoby "niewłaściwe". – Wzajemne pouczanie się, które weszło w krew niektórym politykom, jest niedobrym zwyczajem. Nie pouczajmy się nawzajem – mówił.

Jak podkreślił Szczerski, twierdzenia opozycji, że cała polska polityka była zawieszona tylko na jednej stronie amerykańskiej sceny politycznej, to nieprawda. – Nie, myśmy zbudowali poparcie dla tych fundamentów polskich relacji z USA w poparciu obu partiach politycznych amerykańskich. Te najważniejsze decyzje przechodzą w stosunki dla Polski, te dobre dla nas, przechodzą zdecydowaną większością, nie są krytykowane przez żadną ze stron sceny politycznej, łącznie ze zniesieniem wiz – stwierdził.

