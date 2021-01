Ile szczepień wykonano już w Polsce? Znamy dane

Informacje o liczbie zaszczepionych w Polsce podał w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk. W sumie zaszczepiono 177 863 osoby. Do punktów szczepień dostarczono 204 tys. dawek szczepionki. Dotąd 215 dawek szczepionki zostało zutylizowane. U ośmiu osób wystąpiły lekkie niepożądane odczyny poszczepienne.

Dworczyk mówił w czwartek również o tym, że do końca pierwszego kwartału Polska otrzyma ok. 5,9 mln, co pozwoli na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów.

Według niego Polska jest w UE na trzecim miejscu pod względem liczby wykonanych szczepień – za Niemcami i Włochami.

Moderna już wkrótce w Polsce

Szczepionka amerykańskiej firmy Moderna została w środę dopuszczona do użycia przez Europejską Agencję Leków (EMA). Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował w czwartek, że szczepionka tej firmy powinna dotrzeć do Polski w przyszłym tygodniu. Przypomniał, że poziom jej skuteczności jest niemal identyczny jak preparatu firmy Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W przypadku szczepionki firmy Pfizer jej druga dawka podawana jest po 21 dniach, jeśli chodzi o szczepionkę Moderny – po 28 dniach.

Trwa szczepienie tzw. grupy zero

W Polsce szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w niedzielę 27 grudnia 2020 r. Szczepionkę konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty, podaje się domięśniowo.

Aktualnie w tzw. szpitalach węzłowych szczepione są osoby z grupy zero, czyli pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

