Szef WHO krytykuje te państwa i firmy farmaceutyczne. "Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował w piątek, że zaapelował do państw i koncernów farmaceutycznych, by przestały zawierać dwustronne umowy na zakup szczepionek przeciw COVID-19, kosztem programu COVAX, który ma zapewnić szczepionki krajom biednym.