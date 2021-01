Fogiel: Zjednoczona Prawica jest stabilna, mimo dyskusji wewnętrznych

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Jak mówił wcześnie jego rzecznik Błażej Spychalski, Andrzej Duda ma wątpliwości w sprawie niektórych rozwiązań noweli ustawy o działach administracji rządowej – zwłaszcza tego, czy leśnictwo powinno być podporządkowane resortowi rolnictwa, a nie resortowi środowiska.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zaznaczył, że proponowana ustawa jest dokumentem czysto technicznym. – Weto to jest konstytucyjną prerogatywą prezydenta, my jednak uważamy, że ustawa o działach jest ustawą czysto techniczną, stąd to niezrozumienie – powiedział. Zaznaczył, że "Zjednoczona Prawica jest stabilna, mimo dyskusji wewnętrznych".

– Mówimy o dwóch grupach argumentów. Jedna grupa to kwestie formalne związane z zasadami prawidłowej legislacji – powiedział przedstawiciel kancelarii prezydenta Błażej Spychalski. – Druga grupa argumentów to są wątpliwości, które były podnoszone we wcześniejszych etapach, także procesu legislacyjnego – dodał. Zaznaczył, że – w odróżnieniu od części państw unijnych – leśnictwo w Polsce nie jest traktowane jako dział produkcji rolnej, co uzasadnia – jego zdaniem – wątpliwości prezydenta dotyczące tego zapisu. – Leśnictwo w Polsce jest traktowane nie jako dział produkcji rolnej (…), lasy pełnią dalece inną funkcję niż lasy na zachodniej Europie – przypomniał rzecznik prezydent, który także był gościem Polskiego Radia.

