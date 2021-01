Ważna deklaracja prezes ZUS. Chodzi o wiek emerytalny

– Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny ponownie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma żadnych planów podniesienia tego wieku. Jednak emerytura to prawo, a nie obowiązek. Ważne, aby Polacy mogli dokonać racjonalnego wyboru w oparciu o rachunek ekonomiczny, ale i rachunek zdrowia. Chodzi o to, aby przekonywać do późniejszego przechodzenia na emeryturę na zasadzie zachęt, a nie przymusu – mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozmowie z "Super Expressem.

Ta wypowiedź nie jest przypadkowa. Do doprecyzowanie jej poprzedniej wypowiedzi, gdzie stwierdziła, że w przyszłości "pół wieku aktywności zawodowej może być normą".

Prof. Uścińska zaznacza, że od zawsze zachęca w miarę możliwości do wydłużenia swojej aktywności zawodowej", by w ten sposób podnieść przyszłe świadczenia emerytalne. – Praca o jeden rok dłużej może zwiększyć emeryturę nawet o 15 proc. - podkreśliła i przypomniała, że najwyższe wypłacane przez ZUS świadczenie wynosi ponad 30 tys. zł i otrzymuje je mężczyzna, który przepracował 62 lata. Dla porównania przeciętne emerytura wypłacona w listopadzie 2020 r. wyniosła 2 504,6 zł – podkreśla prezes ZUS.

