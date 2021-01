Tusk żartuje z blokady Trumpa

Konto prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze zostało na stałe zablokowane - poinformowały w piątek władze tego serwisu społecznościowego. Jako powód podano "ryzyko podżegania do przemocy". "Po dokładnym przeanalizowaniu ostatnich tweetów z konta Donalda Trumpa i otaczającego ich kontekstu na stałe zawiesiliśmy konto z powodu ryzyka dalszego podżegania do przemocy" - przekazały w oświadczeniu władze Twittera. "W kontekście przerażających wydarzeń w tym tygodniu, w środę jasno daliśmy do zrozumienia, że dodatkowe naruszenia zasad Twittera mogą skutkować takim właśnie działaniami" - dodano w nim.

Wcześniej Facebook rozszerzył zakaz korzystania z kont na Facebooku i Instagramie wobec ustępującego prezydenta na co najmniej dwa tygodnie, do zakończenia procesu przekazania władzy.

Donald Tusk, szef Europejskiej Partii Ludowej wykorzystał blokadę Donalda Trumpa do niewybrednego żartu. Były polski premier zasłynął niechęcią do przywódcy USA, którą udowonił po raz kolejny.

"I’ll be tweeting anyway. Donald T. / I tak będę tweetował. Donald T." – taki wpis polityk zamieścił na Twitterze.

