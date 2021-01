Prof Gut: W Polsce szczepionka się nie marnuje

Do tej pory wykonano już 200 022 szczepień przeciw COVID-19. Do naszego kraju dostarczono 697 320 dawek szczepionki. Zutylizowano 365 dawek.

– Trudno mówić o wynikach szczepień, jeżeli o wszystkim decyduje dostawa. To znaczy po prostu, że jest wykorzystanie dostawy i koniec – zaznacza wirusolog.

– Jak na te dostawy, to jest bardzo dobrze. To znaczy po prostu, że szczepionka się nie marnuje. Z samej zasady wynika, że maksymalnie można było zużyć połowę tego, co się dostało, dlatego że każdy biorca dba, żeby druga dawka była również jego – wskazuje prof. Gut w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Ekspert ocenił też strategię szczepień, zgodnie z którą najpierw szczepieni są medycy, następnie seniorzy, a na końcu wszystkie inne osoby: – Przy tej ilości dostaw szczepionek innej strategii nie można realizować. Trzeba zacząć od grupy największego ryzyka i potem rozszerzać na pozostałe.

Czytaj też:

Górniak o szczepionkach: Nie będę królikiem doświadczalnymCzytaj też:

Prof. Kuchar: Wydaje się, że szczyt obecnej fali zachorowań za nami