Szczepienia w Warszawie. Rzeczniczka Trzaskowskiego zabrała głos

Jak poinformowała Gałecka, do tej pory w szpitalach nadzorowanych przez miasto, z których osiem funkcjonuje jako szpitale węzłowe, w kolejce do szczepień czeka blisko 16 tys. personelu medycznego i niemedycznego z priorytetowej "grupy zero".

Dotychczas wszystkie miejskie szpitale otrzymały niecałe 2,9 tys. szczepionek. – Wszystkie zostały zużyte do końca ubiegłego tygodnia. Obecnie czekamy na kolejną dostawę – powiedziała PAP Gałecka.

Jak wyjaśniła, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, zamówienia na kolejne dostawy szczepionek składane są przez placówki raz w tygodniu. – Na ten tydzień zamówiliśmy ponad 5610 szczepionek przeciwko COVID-19 – zaznaczyła.

Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, publikowanych na profilu społecznościowym #SzczepimySię, wynika, że do godziny 10.30 w poniedziałek wykonano w Polsce 203 053 szczepień przeciw COVID-19. Dostarczono 1 051 830 dawek. Na drugie szczepienie zabezpieczono 587 085 dawek – napisano.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia. W szpitalach węzłowych, których jest ponad 500, trwają szczepienia grupy zero. Od 25 stycznia zaszczepić się będą mogły osoby z pierwszej grupy. W pierwszej kolejności seniorzy powyżej 70 lat, pensjonariusze domów pomocy społecznej, potem osoby powyżej 60 lat, nauczyciele i służby mundurowe. Zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób powyżej 70 lat ruszą od 15 stycznia.

