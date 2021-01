Kto pierwszy? Jaką kolejność szczepień wprowadziliby Polacy

W najnowszym badaniu dla RMF FM i "DGP" ankietowani byli pytani o to, kto ich zdaniem powinien być uprzywilejowany w dostępie do szczepień. Każdy uczestnik sondażu mógł wybrać kilka odpowiedzi.

Aż 88,2 proc wskazało, że w pierwszej kolejności powinien zostać zaszczepiony personel medyczny. Kolejny, również wysoki, wynik wskazuje na nauczycieli – 68,1 proc, którzy nieznacznie wyprzedzili seniorów – 64,5 proc. głosów.

40 proc. respondentów uważa, że uprzywilejowani powinni być też funkcjonariusze służb mundurowych.

16,1 proc. wskazało na urzędników państwowych, 9,7 proc, na sportowców.

Zaledwie 5,1 proc. ankietowanych uznało, że priorytetowo powinni zostać potraktowani przedstawiciele świata kultury.

Niewielki odsetek społeczeństwa, 2,2 proc., uważa, że nikt nie powinien być uprzywilejowany.

Namawiać do szczepień?

Niemal równy podział rysuje się, jeśli chodzi o zachęcanie do szczepień.

Większa część badanych, 51 proc., nie chce namawiać bliskich do zaszczepienia (34,4 proc. kategorycznie tego nie zrobi, 17 proc. "raczej nie" będzie do tego namawiać).

46,7 proc. ankietowanych chce zachęcać bliskich (30,9 proc. twierdząco odpowiedziało na pytanie o to, czy będą namawiać bliskich do szczepień, 15,8 proc. "raczej" będzie namawiać do szczepień).

Sondaż United Surveys został przeprowadzony metodą CATI 9 stycznia na próbie 1000 osób.

