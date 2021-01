"Pan rektor pomylił odwagę z odważnikiem". Strzeżek bezlitosny dla prof. Gacionga

Profesor Zbigniew Gaciong w specjalnym oświadczeniu odniósł się do słów ministra zdrowia o swoim ewentualnym odejściu z funkcji rektora warszawskiej uczelni. Jego słowa zdecydowanie skomentował polityk Porozumienia.

– Mam wrażenie, że pan rektor pomylił odwagę z odważnikiem. To co zrobił, z odwagą absolutnie nie miało nic wspólnego. Mam wrażenie, że pan rektor zapisuje się na kartach historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyłącznie czarnymi, a nie złotymi zgłoskami. To co się wydarzyło na WUM-ie to sytuacja patologiczna – powiedział Jan Strzeżek w Poranku "Siódma9".

Zdaniem polityka zaszczepienie Polaków przeciwko COVID-19 to "gigantyczne wyzwanie".

– To nie są trzy szpitale w dwóch powiatach, tylko kilka tysięcy punktów. Trzeba zadbać, żeby nie dochodziło do takich patologii jak na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Roboty jest masa. Sprawa jest szalenie poważna. To jest test, który jeśli oblejemy jako obóz Zjednoczonej Prawicy, to ciężko będzie prosić o dalsze zaufanie Polaków – stwierdził.



Strzeżek odniósł się także do apeli przedsiębiorców o jak najszybsze odmrożenie gospodarki.

– Bardzo chciałbym, żeby wszyscy Polacy mieli taką możliwość. Żeby to się stało musimy bardzo poważnie podchodzić do obostrzeń, które mamy w tej chwili. Jeśli uznamy, że COVID to ściema to będziemy żyli z obostrzeniami znacznie dłużej niż byśmy byli zdyscyplinowani. (…) Rozumiem przedsiębiorców, że mają dość obostrzeń. Ja też mam ich dość – powiedział.

