Maląg: Wolontariusze pomogą seniorom zarejestrować się na szczepienia

Od piątku seniorzy po 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Tydzień później taką możliwość zyskają również osoby, które ukończyły 70 lat. Szczepienia dla tej grupy rozpoczną się 25 stycznia w niemal sześciu tysiącach punktów w całej Polsce.

Szefowa MRiPS w środę w TVP Info przypomniała, że w pomoc seniorom cały czas angażowani są wolontariusze z Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Poinformowała, że będą oni pomagać osobom starszym również w zarejestrowaniu się na szczepienie.

Minister powiedziała, że seniorzy mogą kontaktować się z infolinią Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów (22-505-11-11). Konsultanci tej infolinii kontaktują się z ośrodkami pomocy społecznej i przekazują im informacje o tym, że dana osoba potrzebuje wsparcia.

– Do tej pory seniorów, którzy poprosili o pomoc, jest ok. 26 tys. Wolontariuszy, którzy świadczą pomoc, jest ponad 12 tys. I jeszcze przypomnę, że jest 190 organizacji młodzieżowych, które też pomagają seniorom i tutaj ta aktywność będzie zorganizowana, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie i abyśmy przede wszystkim mogli sprawnie przeprowadzić proces szczepień – powiedziała minister.

Maląg przypomniała, że seniorzy, którzy sami nie będą mogli dojechać do punktu szczepień (np. ze względu na niepełnosprawność), będą mogli skorzystać ze specjalnego transportu organizowanego przez samorządy. Ponadto szczepienia będą realizowane także przez mobilne punkty szczepień, m.in. dla osób, które nie mogą zostać przewiezione do przychodni.

Szefowa MRiPS przypomniała również, że między 18 a 22 stycznia szczepieni będą także mieszkańcy domów pomocy Społecznej.

– Już zebraliśmy informacje i oświadczenia, ile mieszkańców DPS-ów chce się zaszczepić. Z danych, które mamy wynika, że to jest 70 proc. mieszkańców domów pomocy społecznej i całodobowych placówek. A więc jest to ok. 70 tys. osób – powiedziała. Jak poinformowała, pensjonariusze domów pomocy społecznej będą zaszczepieni w miejscach, gdzie przebywają.

Seniorzy po osiemdziesiątce od 15 stycznia mogą zarejestrować się na szczepienie na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień. Aby zarejestrować się telefonicznie, należy skontaktować się z całodobową i bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 989.

