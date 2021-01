Śpiewak znowu na celowniku elit. "Dostałem kolejną laurkę"

– Nie widzimy skruchy i przeprosin. Widzimy dalsze manipulacje, kłamstwa, butę i pogardę. To pokazuje kryzys polskich elit, który wybuchł nam w twarz – komentował zachowanie celebrytów, w tym Krystyny Jandy, aktywista. Krytyczne wypowiedzi dotyczące zachowania osób, które zdobyły szczepionki poza kolejką, wywołały falę krytyki wobec aktywisty.

Olbrychska atakuje Śpiewaka

W obronie celebrytów stanęła m.in. żona aktora Daniela Olbrychskiego – Krystyna Demska-Olbrychska

"O Jezu! Co z tym krajem? Co z tymi ludźmi, a właściwie – co z nami??? Echa znanej już przez każdego Polaka tak zwanej »afery szczepionkowej« nie milkną. Każdy dzień przynosi nowe reakcje, nowe wypowiedzi potępiające grupę Bogu ducha winnych, choć znanych ludzi z Krystyną Jandą na czele. Cóż, moim zdaniem jedyną ich winą jest niehołdowanie wszechpotężnej teorii spiskowej i nie zdokumentowanie samego momentu szczepień, żeby to natychmiast upublicznić chociażby w mediach społecznościowych. Ale naiwni jesteśmy często i trudno każdego, codziennie, podejrzewać w każdej sytuacji o niecne zamiary. A widać – powinniśmy" – tłumaczy Demska-Olbrychska na Facebooku.

Dalej żona aktora atakuje wprost aktywistę. "Ilość nienawiści, stopień zacietrzewienia w stosunku do wielkiej aktorki i aktywnej w naszym życiu społecznym Polki, przekracza wszelkie możliwe do wyobrażenia normy. Dziś przeczytałam w internetowych wiadomościach wypowiedź Jana Śpiewaka, który w liście otwartym do Krystyny Jandy mówi: »Nasrała Pani na wszystkich Polaków«. Potem jest tylko gorzej w doborze obelg i plunięć. Cóż, trudno się nawet oburzyć, bo oburzać się czy krytykować powinno się z nadzieją, że opinia dotrze do umysłu krytykowanego i ten, jeśli nawet nie wyciągnie wniosków, to chociaż zrozumie. W przypadku Jana Śpiewaka liczyć na to nie można" – pisze Demska-Olbrychska.

"Dostałem kolejną laurkę od naszych elit"

"Dostałem kolejną laurkę od naszych elit. Tym razem autorstwa żony Daniela Olbrychskiego: »"Jan Śpiewak obraża ludzi ważnych i szanowanych«. Czy mogę to wpisać do CV?" – kpi z wpisu Jan Śpiewak.

Dalej aktywista przytacza kolejne fragmenty wpisu Demskiej-Olbrychskiej. "Po zniszczeniu polskiej kultury mały pojazd, że ja jestem taki głupi, a starych mam takich mądrych" – pisze Śpiewak.

"Pani Krystyno, melduję, że wszystko zrozumiałem i czekam na kolejne przemyślenia na mój temat. Obrażać ważnych i szanowanych przestawać nie zamierzam" – dodaje działacz.

