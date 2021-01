Poseł PiS: Nie ma formalnych przeszkód, jest zła wola Trzaskowskiego

W czwartek odbyła się sesja Rady Miasta Warszawy. Jak wynika z informacji przekazywanych przez warszawskich radnych, poruszono drażliwą kwestię ustanowienia w mieście ul. Lecha Kaczyńskiego.

"Szef Klubu KO w Radzie Warszawy zaapelował do Rafała Trzaskowskiego, aby nie zgłaszał inicjatywy nadania ul. Lecha Kaczyńskiego. Argument: dopóki rządzi PiS ulicy nie powinno być. Maski opadły. Co na to Rafał Trzaskowski?" – napisał na Twitterze Michał Szpądrowski, stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości.

Krajewski: Trzaskowski traci wiarygodność

– Możemy mówić o skandalicznym zachowaniu i braku wiarygodności Rafała Trzaskowskiego. Szczególnie przed wyborami obiecywał jedno, a robił zupełnie co innego – ocenił w Polskim Radiu 24 warszawski poseł PiS Jarosław Krajewski.

– Nie ma żadnych formalnych przeszkód, jest tylko zła wola Rafała Trzaskowskiego i małostkowość najważniejszych warszawskich polityków Platformy Obywatelskiej – ocenił gość Polskiego Radia 24. Jego zdaniem "to kwestia dotrzymywania słowa" przez polityków. Krajewski zauważył, że "Rafał Trzaskowski traci wiarygodność" w oczach wyborców.

– Możemy mówić o ogromnej małostkowości polityków PO, ponieważ od śmierci śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego minęło 10 lat. Widać, że dla Platformy Obywatelskiej ta małostkowość i te ich wewnętrzne fobie czy poczucie nienawiści do konkurentów politycznych są ważniejsze. Brakuje zdrowego rozsądku i to jest rzecz, która trafia do wielu racjonalnie myślących warszawiaków –dodał.

