"Maski opadły". Warszawa: Radni KO blokują ustanowienie ul. Lecha Kaczyńskiego

W czwartek odbyła się sesja Rady Miasta Warszawy. Jak wynika z informacji przekazywanych przez warszawskich radnych, poruszono drażliwą kwestię ustanowienia w mieście ul. Lecha Kaczyńskiego.

"Szef Klubu KO w Radzie Warszawy zaapelował do Rafała Trzaskowskiego, aby nie zgłaszał inicjatywy nadania ul. Lecha Kaczyńskiego. Argument: dopóki rządzi PiS ulicy nie powinno być. Maski opadły. Co na to Rafał Trzaskowski?" – napisał na Twitterze Michał Szpądrowski, stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei radna Monika Jaruzelska przekazała: "Na koniec dzisiejszej sesji Rady Miasta Warszawy padły słowa wskazujące na to, że w stolicy, wbrew zapewnieniom Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie będzie ulicy im. Lecha Kaczyńskiego".

Radni KO blokują inicjatywę

Jak informował w grudniu portal Wprost.pl, Rafał Trzaskowski chciał wywiązać się z dawnej obietnicy i ustanowić w stolicy ulicę im. Lecha Kaczyńskiego. Prezydentowi Warszawy mieli jednak sprzeciwić się... radni Koalicji Obywatelskiej.

– Radni jasno mówili, że nie ma w tej chwili zgody, w momencie, kiedy są kobiety bite pałkami na ulicach, kiedy jest tego typu atmosfera, na wyciągnięcie ręki, na gest pojednania, dlatego że w tej chwili trzeba przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby ta władza zachowywała się w zupełnie inny sposób. Ja podzielam to zdanie radnych – stwierdził polityk w rozmowie z TVN24

Trzaskowski dodał jednak, że sam wniosek jest gotowy. – Uważam, że to powinna być ulica przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach. Wniosek jest gotowy. Przedstawię go, gdy będzie odpowiedni klimat, kiedy wszyscy będziemy mogli się zgodzić w Warszawie z radnymi. Ta ulica będzie na pewno godna – stwierdził.

