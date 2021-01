"Kolczykowanie bydła". Mocne słowa Winnickiego

W programie "Śniadanie w Polsat News" politycy rozmawiali o szczepieniach przeciw COVID-19 w Polsce. Ostre słowa w tej sprawie padły z ust Roberta Winnickiego.

– Czasami mam wrażenie, że mówimy nie o szczepieniu ludzi, lecz kolczykowaniu bydła. To jest sytuacja, w której pacjenta za każdym razem trzeba zbadać, wysłuchać i zrobić wywiad przed szczepieniem, a po szczepieniu trzeba go co najmniej przez pół godziny obserwować – stwierdził.

Polityk tłumaczył, że lekarze na każdy przypadek szczepionego pacjenta muszą poświęcić odpowiednią ilość czasu. Według niego proces szczepień przeciwko koronawirusowi potrwa w naszym kraju kilka lat.

– Rok 2024 nie jest w cale kosmicznym rokiem. To (proces szczepień – red.) będzie trwało wiele lat, z powodu niewydolności systemu ochrony zdrowia – przekonywał.



Winnicki, powołując się na wyniki badań, przekazał, że przechorowanie COVID-19 skutkuje nabyciem odporności na podobny okres jak szczepienie. Dodał, że w kolejkę do przyjęcia preparatu się "nie pcha".

