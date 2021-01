"To zbrodnia!". Poruszający apel Pawłowicz ws. Polaka skazanego na zagłodzenie w brytyjskim szpitalu

W tym tygodniu lekarze ze szpitala w Plymouth po raz czwarty odłączyli od pożywienia znajdującego się w stanie śpiączki polskiego katolika. Rodzinie właśnie skończyły się możliwości interwencji prawnej.

Dramatyczna sytuacja rodziców Polaka

Niestety w tym tygodniu w sprawie mężczyzny po raz drugi negatywnie wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka, co otworzyło drogę do tego, by po raz kolejny odłączyć Polaka od podawanego mu pożywienia. Wcześniej przerwy w karmieniu trwały 2, 5 i 3 dni. Pierwsze już po trzech dniach stanu śpiączki. Przewiduje się, że mężczyzna znany jako RS (jego dane nie są publikowane ze względu na dobro rodziny)nie będzie żył dużej niż kilkadziesiąt godzin jeśli proces zagładzania nie zostanie przerwany.

Szpital nie zgadza się na żadne zewnętrzne ekspertyzy pomimo tego, że z nagrań wideo wykonanych przez rodzinę Polaka wynika,że znajduję się on w stanie niskiej, ale świadomości. Siostra RS twierdzi, że jej brat reagował gestami głowy na kierowane do niego słowa, a także płakał. Może to oznaczać, że rehabilitacja i prawdopodobne przywrócenie do świadomości nie jest nieprawdopodobne. Rodziny Polaka niestety nie wspiera żona RS, która twierdzi, że mąż nie chciałby żyć w stanie w jakim się znajduje i sprzeciwia się transportowi chorego do Polski, gdzie mógłby otrzymać opiekę. Rodzina argumentuje natomiast, że RS jest praktykującym katolikiem i z pewnością zgadzał się z katolickim stanowiskiem poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pawłowicz apeluje o pomoc Polakowi

"Rzeczpospolita Polska wykorzystała WSZYSTKIE możliwe środki prawne dla ratowania ŻYCIA Polaka głodzonego i wbrew przysiędze Hipokratesa publicznie barbarzyńsko w Londynie„dobijanego” przez lewacki system prawno-medyczny. Bez skutku" – komentuje sytuację Pawłowicz.

"Teraz TRZEBA więc zastosować jakieś środki NADZWYCZAJNE!" – apeluje sędzia TK.

twitter

"W Polsce ŻYCIE ludzkie podlega OCHRONIE do NATURALNEJ śmierci. Tego podstawowego prawa człowieka do ŻYCIA nie może też uchylić wola żony i dzieci chorego, choćby nawet zmęczonych jego chorobą. A Rodzice chcą syna ratować ! Anglicy nie chcą leczyć, ani chorego oddać Polsce! To zbrodnia!" – pisze dalej Pawłowicz.

Czytaj też:

Polak skazany na zagłodzenie w brytyjskim szpitalu. Jest komunikat MSZ