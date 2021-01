Część przedsiębiorców ma dość rządowych obostrzeń, które ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej ze względu na epidemię. Niedawno w Zakopanem odbył się protest przedsiębiorców z Podhala, którzy zapowiadają, że otworzą swoje biznesy wbrew wprowadzonym obostrzeniom. Podobne inicjatywy powstają w różnych częsciach kraju.

Okrągły stół z przedsiębiorcami?

W związku z trwającym lockdownem, lider PSL przedstawił propozycję Koalicji Polskiej. – Okrągły Stół z przedsiębiorcami. Wzywamy rządzących: usiądźcie do rozmów! – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Wzywamy rządzących do okrągłego stołu. Usiądźcie wspólnie z przedsiębiorcami, izbami gospodarczymi zrzeszającymi autentycznych przedsiębiorców, tych którzy każdego dnia prowadzą swoją działalność. Usiądźcie dzisiaj jeszcze do rozmów. Jutro może kolejne rozwiązania przyjąć Rada Ministrów, a w środę taka ustawa uruchamiająca gospodarkę mogłaby trafić do Sejmu – tłumaczył polityk.

twitter

– Branże jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo powinny być uruchomione w reżimie sanitarnym już dziś. Można wprowadzić testy, przyjmować ozdrowieńców, ograniczyć miejsca w gastronomii. To samo dotyczy galerii handlowych. Ratujmy przedsiębiorców – podkreślił dalej Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Bloomberg: W 51 krajach świata podano już 42,2 mln szczepionek