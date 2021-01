Jerzy Engel o wyborze Sousy: Ok, idziemy zgodnie z modą

Jerzy Engel komentował w piątek na antenie Radia Zet wybór Portugalczyka Paulo Sosusy na trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

– Paulo Sousa inaczej postrzega futbol. Portugalczycy to piłkarze świetnie wyszkoleni technicznie, uwielbiają długo utrzymać się przy piłce, komponują grę poprzez krótkie podania i dojście do sytuacji bramkowych poprzez taką grę i to jest coś, czego my w Polsce nigdy nie mieliśmy – powiedział były selekcjoner kadry. – Sousa to na pewno jest dobry trener, ale problem jest w tym, że nawet najlepsi trenerzy klubowi mają czasem swoje kłopoty w reprezentacji narodowej i zanim się tego nauczą to trochę czasu mija – ocenił Jerzy Engel.

– To doświadczony trener klubowy a nie selekcjoner. W tej chwili jest moda na trenerów z Niemiec i Portugalii. Ok, idziemy zgodnie z modą – dodał.

Engel jest zdania, że wielu polskich trenerów, również tych pracujących na co dzień w klubach Ekstraklasy, dobrze poradziłoby sobie z prowadzeniem reprezentacji. Jako przykład wymienił dwa nazwiska.

– Jacek Magiera czy Maciek Stolarczyk – to świetni trenerzy i każdy z nich najprawdopodobniej dałby sobie radę z reprezentacją – stwierdził.

"Najsłodsze ciacho w Europie"

– Polska reprezentacja to jest najsłodsze ciacho dziś w Europie. To zespół, który ktoś otrzymuje w darze, w finałach Mistrzostw Europy i nie musi się o nic starać, żeby podpromować się na takiej imprezie – stwierdził Engel. Dodał, że nowy trener będzie miał "przyjemność pracy" w Polsce.

Były trener jest również przekonany, że reprezentacja wymaga obecnie naprawy atmosfery i odbudowy ducha zespołu.

– Z tego, co usłyszeliśmy wczoraj od prezesa Bońka to to, że zabrakło dobrej komunikacji, że zarządzanie zespołem nie było takie, jakie powinno być, że szatnia nie współpracowała z trenerem – stwierdził.

Czytaj też:

Boniek podał nazwisko nowego trenera polskiej kadryCzytaj też:

Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem reprezentacji Polski