Jakubiak odpowiada Prokop-Paczkowskiej: Niech Bóg ma Panią w swojej opiece

Henryk Jerzy Chmielewski zmarł w wieku 97 lat. Największą popularność przyniosła mu seria komiksów "Tytus, Romek i A'Tomek", która rozeszła się w łącznym nakładzie 11 milionów egzemplarzy. Do maja 2010 r. ukazało się 31 części "Tytusa, Romka i A'Tomka", a także książki: "W odwiedziny do rodziny", "Urodziłem się w Barbakanie" i Tytus zlustrowany".

Podczas dzisiejszego programu w TVP Info politycy dyskutowali o dziedzictwie artysty. Szokujące jednak były słowa posłanki Lewicy. Małgorzata Prokop-Paczkowska stwierdziła, że śmierć Chmielewskiego jest wielką stratą dla polskiej kultury, ale krytycznie skomentowała słowa dziennikarza prowadzącego program.

– Chciałabym się odnieść do tego co powiedział prowadzący kilka minut temu, jak mówił o śmierci tego człowieka. Pan Chmielewski zmarł, a prowadzący mówi do nas takie zdanie "odszedł do Pan". Nie bardzo rozumiem jakiego Pana? Nie jesteśmy w telewizji wyznaniowej ojca Rydzyka, więc prowadzący powinien posługiwać się nomenklaturą dla wszystkich Polek i Polaków. Nie wiemy czy pan Chmielewski życzyłby sobie takich określeń. Bądźmy neutralni i nie używajmy takich słów, bo nie wiem o jakiego "Pana" chodzi – perorowała poseł.

Dziennikarz jej zwrócił uwagę, że akurat dzisiaj, w dniu śmierci artysty, mogłaby sobie darować takie uwagi.

Do sprawy odniósł się były poseł Marek Jakubiak. "Pani Poseł @M_Prokop_P chodzi o starą kilkusetletnią tradycję Rzeczypospolitej określania śmierci jako początku drogi, do domu Pana. Myślę, że po wysłuchaniu Pani, trzeba powiedzieć " nie Bóg ma Panią w swojej opiece" bo na nic innego liczyć jak sądzę nie można" – napisał polityk na Twitterze.

