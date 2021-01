Jest stanowisko podkomisji smoleńskiej ws. filmu Ewy Stankiewicz

Nie wiem, co mogło kogoś przestraszyć. Być może to, że film nie ośmiesza tematu. Do tej pory o katastrofie smoleńskiej ukazują się albo rzewne wspominki, albo szum dezinformacyjny. A atutem filmu „Stan zagrożenia” jest podanie źródeł. Jeśli coś jest powiedziane, to jest dokładnie powiedziane skąd my to wiemy. Ciężko byłoby ten film zdyskredytować – mówiła portalowi DoRzeczy.pl Ewa Stankiewicz, reżyser, autorka filmów o katastrofie smoleńskiej, w tym najnowszego „Stan Zagrożenia”.

Film miał zostać wyemitowany w TVP w środę o godz. 21.00, jednak w ostatniej chwili premierę odwołano. Władze Telewizji Polskiej w komunikacie wyjaśniały, że decyzję o wstrzymaniu emisji podjęto ze względów prawnych. "Wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych" – czytamy w oświadczeniu TVP.

Z informacji serwisu Press.pl wynika, że politykiem, który był autorem wspomnianych przez Stankiewicz nacisków, był Antoni Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej miał już w maju przesłać TVP pismo, w którym twierdził, że w filmie użyte zostały materiały stanowiące własność podkomisji i zażądał wstrzymania emisji dokumentu, bo autorka nie miała zgody na ich użycie.

Polityk opublikował teraz na Twitterze oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że ani podkomisja ani jej szef nie występowali nigdy przeciwko emisji dokumentu w TVP czy jakiejkolwiek innej stacji. Wskazano także, że ro prawo lotnicze zakazuje pokazania materiałów, jakie zawarła w swoim filmie Ewa Stankiewicz.

